Как сообщается, компания отказалась от реализации поддержки в Windows 10 своей новой мобильной платформы.

AMD отказалась от реализации поддержки в Windows 10 своей новой мобильной платформы с процессорами Ryzen AI 300, сообщает Tom’s Hardware. На это указывает отсутствие операционной системы в списке поддерживаемых на странице спецификаций процессора Ryzen AI 9 HX 370. В этом списке присутствуют только 64-разрядные версии Windows 11, Red Hat Enterprise Linux и Ubuntu.

Источник изображения: BoliviaInteligente, Unsplash

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Специалисты считают этот шаг упреждающим, поскольку Windows 10 будет поддерживаться ещё более года — до октября 2025. Кроме того, Microsoft представила программу платной трёхлетней поддержки, что позволит как корпоративным пользователям, так и обычным потребителям получать обновления до 2028 года.

Возможно, инженеры компании AMD сосредоточили усилия на Windows 11, поскольку эта система будет получать новые возможности и всё больше функций с искусственным интеллектом, где мощный NPU процессоров Ryzen AI 300 может пригодиться, тем не менее, в Tom’s Hardware отмечают, что существует ряд веских причин, по которым пользователи не хотят переходить на Windows 11 и они этот шаг со стороны AMD явно положительно не оценят.