Это более «холодный» контроллер без DRAM буфера.

На Computex 2024 компания Phison продемонстрировала твердотельный накопитель PCIe Gen5, основанный на контроллере PS5031-E31T. Это новый 7-нм контроллер без DRAM буфера, он имеет всего четыре канала NAND, может обеспечить скорости на уровне 10 ГБ/с, а также отличается меньшим энергопотреблением и тепловыделением, что позволяет использовать его в ноутбуках, где нет пространства для дополнительного охлаждения, сообщает OC3D.

Источник изображения: OC3D

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На настольных компьютерах более высокое энергопотребление и более высокая температура обычно не являются проблемой, в отличие от ноутбуков, где нет достаточного места для организации мощных воздушных потоков и размещения крупных радиаторов. Кроме того, очевидно, что повышенное энергопотребление SSD снизит время автономной работы. Теперь, благодаря контроллеру Phison E31T, эти проблемы решены. По производительности Phison E31T уступает флагманам, это решение более массового сегмента.

На базе PS5031-E31T могут создаваться накопители объёмом до 8 ТБ, как с памятью TLC, так и QLC.