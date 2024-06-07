Специалисты считают, что она относится к новому APU.

AMD на неделе представила свою новейшую серию APU Ryzen AI 300 (Strix Point) с интегрированной графикой RDNA 3.5. Серия состоит из двух APU, один из которых получил интегрированную Radeon 890M, а другой Radeon 880M. В различном программном обеспечении эта интегрированная графика проходит под кодовым обозначением GFX1150, также существует семейство GFX1151, которое, как считается, имеет отношения к будущим мощным APU Strix Halo, а теперь появляется ещё и GFX1152 — обозначение заметили в компиляторе шейдеров AMDGPU LLVM, сообщает Guru3D со ссылкой на Phoronix.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Анализ патча шейдерного компилятора AMDGPU показывает, что GFX1152 имеет отношение к APU, а не к дискретным видеокартам. С точки зрения структуры GFX1152 аналогичен GFX1150, он не поддерживает функции Feature1_5xVGPRs для расширенного распределения векторных регистров общего назначения, которые есть в GFX1151, но отличается наличием ряда тонких корректировок.

Поддержка GFX1150 и GFX1151 уже интегрирована в стек драйверов AMD Linux с открытым исходным кодом. Появление GFX1152 может указывать на появление в будущем новых вариантов APU Strix Point или, возможно, разработку новых решений под заказ.