Функция использует искусственный интеллект для повышения частоты кадров в существующих играх.

Microsoft рассказала в блоге разработчиков DirectX о новой технологии масштабирования изображения Automatic Super Resolution (AutoSR), которая появится в Windows 11 со следующим крупным обновлением и будет работать на уровне операционной системы. В отличие от NVIDIA Image Scaling (NIS) и AMD Radeon Super Resolution (RSR) решение Microsoft будет использовать искусственный интеллект (ИИ) и, хотя оно не привязано ни к одному разработчику графических процессоров, ускорение алгоритмов будет происходить на NPU — выделенных блоках для ускорения ИИ, которые активно внедряются в новые процессоры. AutoSR использует модель ИИ, специальную обученную на игровом контенте.

Один из сравнительных примеров работы AutoSR. Источник изображения: Microsoft (отредактировано)

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Для работы технологии потребуется современная система класса Microsoft Copilot+ PC (производительность NPU не менее 45 TOPS). Этому требованию отвечают системы на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X, поддержка которых заявлена для AutoSR. Других процессоров в списке пока нет, но скоро на рынке должны появиться устройства на базе AMD Ryzen AI 300 и Intel Core Ultra 200V. Эти процессоры обладают достаточно производительными NPU и, скорее всего, со временем для них реализуют поддержку AutoSR, официально об этом пока не сообщается. В будущем компания хочет добавить поддержку HDR-контента и настроек нескольких мониторов.

Auto SR будет включаться автоматически в следующих играх:

BeamNG.drive

Borderlands 3

Control (DX11)

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro: Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3

В других играх технологию потребуется включать вручную. От разработчиков игр ничего не требуется.

На данный момент нет никакой информации об ускорении AutoSR на графических процессорах, в VideoCardz считают, что такая возможность может появиться со временем. Вряд ли это произойдёт в ближайшее время, поскольку компаниям нужно стимулировать переход потребителей на новое оборудование с NPU, а значит нужно внедрять больше функций, работающих исключительно на этих блоках.