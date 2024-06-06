Модуль тестировался на стенде со специальной версией материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 HERO и процессором Intel Core i9-14900K.

Компания G.Skill продемонстрировала на Computex 2024 память Ripjaws DDR5 следующего поколения в форм-факторе CAMM2, сообщает Wccftech. Построенный на базе чипов Hynix модуль объёмом 48 ГБ работал при скорости 7800 МТ/с, задержках CL38-48-48-128-176-2T и напряжении 1,45 В. Радиатор модулю не понадобился, но дополнительный обдув компания реализовала. Тестовый стенд включал специальную версию материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 HERO и процессор Intel Core i9-14900K с отключёнными E-ядрами.

Источник изображения: Wccftech (отредактировано)

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Журналисты Wccftech побеседовали с представителями различных компаний: CAMM2 все ещё находится на ранних стадиях разработки, но у модулей есть большой потенциал, поскольку они предлагают гораздо более высокие скорости и меньшие задержки, по сравнению с широко используемыми на сегодняшний лень модулями DIMM и SO-DIMM.