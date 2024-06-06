Мышки поддерживают беспроводное подключение и высокую частоту опроса.

PowerColor, бренд, наиболее известный по видеокартам AMD Radeon различного класса, продолжает понемногу развивать линейку игровой периферии. Ранее в ассортименте PowerColor появились коврики для мыши, а также клавиатура — совместный проект с Ducky. Теперь бренд готовится представить игровые мышки, их привезли на Computex 2024, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: TechPowerUp

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Подробностей пока не так много, как хотелось бы. Серия называется Alphyn, а сами модели — AM10. На изображении мы видим эргономичные мыши чёрного и белого цвета, форма рассчитана на хват «коготь» или ладонный, присутствует поддержка для большого пальца. Набор дополнительных кнопок выглядит вполне стандартно: пара боковых, ещё несколько у колёсика. Также кнопки для переключения режимов работы есть на днище: мышь поддерживает беспроводное подключение по 2,4 ГГц и Bluetooth.

Из интересного: заявлена высокая частота опроса до 8000 Гц, что, вероятно, потребует проводного подключения, основные переключатели Omron, поддержка макросов и их записи в память устройства. По информации ресурса forum.gamer.com.tw, в мышках используется оптический датчик PAW3395. Помимо мышек PowerColor собирается выпустить беспроводную гарнитуру Alphyn AH10 с поддержкой DTS:X. Подробностей о сроках появления в продаже и ценах пока нет.