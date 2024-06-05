Сообщается, что процессор повышал частоту до 5,0 ГГц.

Выступление Intel на Computex 2024 в основном было посвящено техническим особенностям процессоров Lunar Lake и используемым в них архитектурам, при этом компания не подтвердила конкретные наименования и характеристики чипов в линейке, вероятно, оставив эту информацию на следующее мероприятие, где процессоры уже окончательно представят перед выпуском. Однако один чип утаить не удалось, во время демонстрации на выставке журналистам Wccftech удалось выяснить наименование и характеристики, предположительно, флагманской модели, пишет VideoCardz.

Источник изображения: Wccftech, отредактировано VideoCardz

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Флагманом линейки может быть Intel Core Ultra 7 268V, согласно опубликованному снимку процессор обладает конфигурацией ядер 4P+4E и полной конфигурацией графики Xe2-LPG (восемь ядер Xe). При выполнении различных задач частота процессора повышалась вплоть до 5,0 ГГц при базовом значении 2,2 ГГц. Точные значения частот остаются неизвестными. Также рассматриваемый процессор оснащался 32 ГБ LPDDR5X, а не урезанной конфигурацией на 16 ГБ.

Интересная деталь — графические процессоры Xe2, по-видимому, используют более новый драйвер дисплея WDDM 3.2, т.е. тестирование проходило уже на новой Windows 11 2024 (24H2), которая поддерживает шейдерную модель версии 6.8.

Ожидается, что устройства с процессорами Intel Core Ultra 200V появятся в продаже в следующем квартале.