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Moleculo
MSI показала материнские платы MAG X870 TOMAHAWK WIFI и PRO X870-P WIFI для платформы AMD AM5
Новые чипсеты, поддержка Wi-Fi 7 и USB4, улучшенная конструкция механизмов быстрой установки и дополнительное усиление.

MSI анонсировала первые материнские платы AMD X870 для процессоров Ryzen 9000, представленных накануне. Это две модели: MAG X870 TOMAHAWK WIFI и PRO X870-P WIFI, — компания привезла обе на выставку Computex 2024. MSI рассказала о целом ряде конструктивных улучшений для новых плат, включая будущие модели, эти улучшения касаются механизмов быстрой установки и извлечения видеокарт, твердотельных накопителей, антенн Wi-Fi, а также в целом конструкции плат.

Источник изображения: MSI

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Итак, в новом поколении материнских плат MSI использует:

  • Новые конструкции EZ PCIe Release и EZ PCIe Clip II для простой установки видеокарт в основной слот PCIe Gen5 и их извлечения.
  • Дополнительные точки крепления и более толстые элементы усиления основного слота PCIe. Сообщается, что он стал на 121% прочнее чем слот PCIe Steel Armor предыдущего поколения.
  • Второе поколение системы безвинтового крепления твердотельных накопителей EZ M.2 Clip II. Накопитель фиксируется простым нажатием, а для его извлечения достаточно сдвинуть защёлку.
  • MSI также модернизировала антенный модуль Wi-Fi быстросъёмным антенным механизмом.

Источник изображения: MSI

Помимо прочего, MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI и PRO X870-P WIFI оснащены беспроводными модулями Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, слотами Lightning для основного PCIe Gen5 и M.2, наличие USB4 теперь входит в стандартное требование всех материнских плат X870 и платы MSI соответствуют этому требованию, предлагая разъёмы со скоростью до 40 Гбит/с.

Платы MSI на базе чипсетов AMD 600 серии поддерживают новые процессоры AMD Ryzen 9000, потребуется обновление BIOS. В AMD заявили, что будут поддерживать платформу до 2027 года, как минимум.

#msi #материнские платы #amd am5 #amd ryzen 9000
Источник: msi.com
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