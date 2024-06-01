Подтверждены наименования и основные характеристики четырёх моделей.

Появившаяся на днях информация о новых настольных процессорах AMD Ryzen 9000 подтверждается VideoCardz в очередной утечке. Квартет новинок представят на Computex 2024, два процессора поступят в продажу уже в июле — это 16-ядерный Ryzen 9 9950X и 12-ядерный 9900X. У первого 80 МБ кэш-памяти 2-го и 3-го уровня суммарно и TDP 170 Вт, у второго — 76 МБ и 120 Вт соответственно.

Источник изображения: Risto Kokkonen, Unsplash

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Сроки начала продаж двух других процессоров, 8-ядерного AMD Ryzen 7 9700X и 6-ядерного Ryzen 5 9600X, пока неизвестны, 9700X предлагает 40 МБ кэш-памяти L2+L3, а 9600X — 38 МБ. Оба процессора настроены на работу при базовом TDP, равном 65 Вт. Что касается частот, максимальная частота турбо-буста Ryzen 5 9600X составляет 5,4 ГГц и далее у каждого последующего процессора по мере продвижения к топовой модели увеличивается на 100 МГц вплоть до 5,7 ГГц у Ryzen 9 9950X.

Процессоры AMD Ryzen 9000 используют архитектуру ядер Zen 5 и предназначены для AM5 материнских плат, включая решения текущей 600 серии. Компания также должна представить новые платы 800 серии. Что касается цен, по слухам, новые процессоры будут стоить столько же, сколько Ryzen 7000 на старте продаж.