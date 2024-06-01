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Moleculo
ASUS ROG Ally X замечен на сайте тайваньского интернет-магазина с ценой около 800 долларов США
Полноценная презентация устройства ожидается на Computex.

На сайте тайваньского интернет-магазина Momoshop специалисты VideoCardz обнаружили возможность предзаказа портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally X, кодовое обозначение модели RC72LA.

Оригинальный ASUS ROG Ally. Источник изображения: Amanz, Unsplash

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Карточка товара содержит все основные характеристики устройства, ASUS ROG Ally X оснащается процессором AMD Ryzen Z1 Extreme, памятью LPDDR5X объёмом 24 ГБ, твердотельным накопителем PCIe 4.0 формата 2280 объёмом 1 ТБ, батареей 80 Вт·ч — ёмкость в два раза больше, чем в оригинальное модели. Также новая версия вместо фирменного порта ASUS XG Mobile оснащается USB4 портом с поддержкой Thunderbolt 4, он позволит подключать внешние видеокарты. Весит устройство 670 грамм. На изображении видны изменения в конструкции, которая стала более обтекаемой и эргономичной.

Источник изображения: Momoshop, VideoCardz

В Momoshop за ASUS ROG Ally X просят 25999 тайваньских долларов, при этом модель 2023 года стоит 19999 тайваньских долларов. Вероятно, рекомендованная цена устройства в США составит 799 долларов.

Полноценная презентация ASUS ROG Ally X состоится на выставке Computex 2024, которая начнётся через несколько дней.

#asus #asus rog ally x
Источник: videocardz.com
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