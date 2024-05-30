Видеокарты ориентированы на рынок Китая.

Версии AMD Radeon RX 6750 GRE, оснащённые 12 и 10 ГБ видеопамяти, в прошлом году были представлены на рынке Китая как альтернатива RX 7600. Видеокарты оказались довольно неплохим предложением для любителей игр в средней ценовой категории и нашли популярность, как среди покупателей, так и производителей.

Источник изображения: ASUS, VideoCardz

реклама

Свои варианты AMD Radeon RX 6750 GRE представили многие производители, включая ASUS и GIGABYTE. Теперь их ассортимент расширяется, обе компании выпускают новые модели RX 6750 GRE на 10 ГБ, сообщает VideoCardz. Важно отметить, что между вариантами на 12 и 10 ГБ разница не только в объём памяти, последняя получила GPU с меньшим количеством вычислительных блоков (2304 потоковых процессора против 2560), а также более жёсткое ограничение мощности (170 Вт против 230 Вт у 12-гигового варианта).

Источник изображения: GIGABYTE, VideoCardz

Новинка GIGABYTE выходит в рамках серии EAGLE, а ASUS — в рамках серии ATS (Atlas Shark). Обе оснащены системами охлаждения с тремя вентиляторами. Графический процессор в модели GIGABYTE работает на эталонных частотах с повышением до 2450 МГц, а ASUS разогнан до 2581 МГц. Также в VideoCardz отмечают, что в модели GIGABYTE предлагается нестандартный набор видеовыходов с парой DisplayPort 1.4a и парой HDMI 2.1, карта длиннее (28,2 см против 26,9 см у ASUS). Обе оснащаются парой 8-контактных разъёмов дополнительного питания.