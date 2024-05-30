Последний раз 448-битная шина памяти использовалась NVIDIA во времена серии видеокарт GTX 200.

Похоже, слухи о NVIDIA GeForce RTX 5090 начинают набирать обороты. Источник, ранее заявивший, что эталонная версия видеокарты будет состоять из трёх печатных плат и занимать два слота расширения, теперь утверждает, что будущий флагман новой игровой линейки получит 448-битную шину памяти GDDR7, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Fredrick Tendong, Unsplash

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Ранее озвученная информация о том, что графический процессор GB202 поддерживает 512-битную шину, а печатная плата до 16 чипов памяти GDDR7 не оспариваются — эта информация остаётся актуальной в кругах инсайдеров. Но всё больше намёков, что полная версия графического процессора в RTX 5090 использоваться не будет. Как и в текущих линейках видеокарт Ada Lovelace, полная конфигурация может быть предназначена для профессиональных видеокарт или использоваться в потенциальном обновлении игровой линейки картами Ti и SUPER.

Допуская, что RTX 5090 действительно получит 448-битную шину памяти и опираясь на предыдущие слухи об общей пропускной способности подсистемы памяти около 1,5 ТБ/с, можно предположить, что оснащение карты будет включать 14 чипов GDDR7 со скоростью около 28 Гбит/с, а общий объём памяти составит 28 ГБ.

Последний раз 448-битная шина памяти использовалась NVIDIA во времена серии видеокарт GTX 200, пишет VideoCardz. Так, модели GTX 260 и GTX 275 имели 896 МБ 448-битной памяти GDDR3, а GTX 280 получила 512-битную шину памяти.