Компьютер выполнен в светло-серой цветовой гамме и напоминает космическую станцию.

Компания Colorful готовится представить на выставке Computex 2024 большой ассортимент различных устройств и оборудования для ПК, но больше всего специалистов TweakTown заинтересовал компьютер Neptune, собранный в открытом корпусе и оснащённый жидкостной системой охлаждения с водоблоками полного покрытия.

Источник изображения: Colorful

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Компьютер Neptune выглядит очень необычно, материнская плата с процессором полностью закрыты водоблоком, которые обеспечивает охлаждение всех основных компонентов. Также в системе установлена видеокарта из серии Neptune с внешним 360-мм радиатором. Компьютер выполнен в светло-серой цветовой гамме и напоминает космическую станцию, запланированы несколько конфигураций с процессорами Intel Core i9, материнской платой iGame Z790D5 Neptune i92T и твердотельным накопителем объёмом 2 ТБ. Помимо прочего, подтверждена разработка материнской платы Neptune для процессоров Intel Core следующего поколения.

Источник изображения: Colorful

Colorful также продемонстрирует на выставке новую версию флагманской видеокарты iGame GeForce RTX 4090 Vulcan LAB с жидкостным охлаждением, полностью медным водоблоком и цельнометаллическим дизайном. В числе других продуктов на выставке: компактные ПК iGame Mini Series, полный ассортимент оборудования серии MEOW.