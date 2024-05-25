Судя по всему, это небольшое обновление мобильной линейки.

В течение лета AMD может выпустить обновление для мобильной линейки дискретных видеокарт Radeon RX 7000. Во всяком случае, компания AOOSTAR ожидает RX 7650M XT, о чём узнали в VideoCardz.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Ассортимент видеокарт в мобильной линейке AMD нового поколения довольно скудный. На сегодняшний день представлены флагманская Radeon RX 7900M на базе графического процессора Navi 31, а также четыре модели начального класса на базе Navi 33 — это RX 7600M XT, RX 7700S, RX 7600M и RX 7600S.

Учитывая наименование модели RX 7650M XT, можно предположить, что она предложит лишь небольшое улучшение характеристик, однако не исключено, что AMD представит ещё какие-нибудь модели. Ранее ходили слухи о потенциальном появлении мобильных видеокарт на базе графического процессора Navi 32, но прогнозы пока не сбылись.

Источник изображения: AOOSTAR в Discord, VideoCardz

В июне пройдёт крупная выставка Computex 2024, если и ждать презентацию новинок, то на этом мероприятии.

В AOOSTAR отметили существование различных вариантов RX 7650M XT, несколько из которых рассматриваются для будущих продуктов компании. Возможно, под этим подразумеваются модификации с разной мощностью TBP, объёмом памяти и т.п. Одним из продуктов является внешняя видеокарта. В ближайшее время компания планирует протестировать первые рабочие образцы, а на рынок решение планируют вывести в июле.