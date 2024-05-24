Будущему игровому флагману NVIDIA приписывают крайне необычную конструкцию.

Известный инсайдер, специализирующийся на видеокартах NVIDIA, подтвердил вчерашние слухи о конструкции эталонной версии GeForce RTX 5090. Печатная плата видеокарты якобы будет разделена на три части, написал @kopite7kimi в X (заблокирована в РФ), сообщает VideoCardz. Эти части: основная плата с графическим процессором, чипами памяти и другими компонентами, которые требуют охлаждения, плата ввода-вывода и отдельная связующая часть с коннектором PCIE, которая должна быть относительно проста.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

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В слухах, появившихся накануне, также сообщалось, что основная плата будет рассчитана на установку 16 чипов памяти GDDR7. Использует ли RTX 5090 конфигурацию со всеми чипами, неизвестно. Не исключено, что полная конфигурация может быть задействована на профессиональных картах высокого класса, а на игровых задействуют только часть. Автор этих сообщений позже добавил, что благодаря необычной компоновке флагман NVIDIA может занимать два слота расширения — звучит фантастически, учитывая, что видеокарта, скорее всего, будет мощной и выделять много тепла, для отвода которого потребуется массивный радиатор, если не будет принято решение о переходе на гибридное охлаждение с жидкостным контуром.

В VideoCardz также пишут, что графический процессор GB202 для RTX 5090 физически будет монолитным, однако внутри разделён на два обособленных кластера.