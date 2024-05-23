Слухи становятся всё интереснее.

Инсайдеры предсказывают появление монструозной видеокарты NVIDIA с момента выхода новой линейки GeForce RTX 40. В Сети появлялись фотографии прототипов с нестандартным расположением печатной платы и огромными системами охлаждения, но компания так и не выпустила в игровом семействе Ada Lovelace видеокарту производительнее RTX 4090. Теперь, похоже, инсайдеры переключаются на следующую серию и называют RTX 5090 новым монстром, якобы это будет видеокарта с несколькими печатными платами. Об этом пишет VideoCardz, ссылаясь на слухи от пользователя под псевдонимом panzerlied с китайских форумов ChipHell.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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Инсайдер заявил, что эталонная версия RTX 5090 будет состоять из трёх печатных плат. Как они будут объединяться, не уточняется. Другие инсайдеры пока ничего подобного не сообщали. Фотографии предполагаемого прототипа системы охлаждения RTX 4090 Ti (RTX TITAN), которые ранее появились в Сети, тоже предполагали, что видеокарта использует несколько печатных плат. Одна из них, с графическим процессором, должна была располагаться параллельно материнской плате при установке видеокарты в слот PCIe.

Кроме этого, инсайдер заявил о очень плотном расположении чипов памяти, якобы печатная плата будет предусматривать установку до 16 чипов, а графический процессор будет поддерживать 512-битную шину. Не факт, что она будет задействована на RTX 5090 полностью, но печатная плата подготовлена под такую конфигурацию.

Ожидается, что NVIDIA представит первые видеокарты из серии GeForce RTX 50 в этом году, возможно, в четвёртом квартале. По последним слухам, в этом году ожидают RTX 5080 и 5090.