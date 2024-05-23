Судя по всему, они станут основой всей будущей линейки.

Очередное обновление открытой вычислительной платформы AMD ROCm подтвердило кодовые имена двух графических процессоров, которые, как ожидается, станут основой следующей серии видеокарт Radeon RX 8000, это Navi 44 и 48, сообщает Wccftech. Графическому процессору Navi 44 присвоен идентификатор GFX1200, а Navi 48 — идентификатор GFX1201.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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Каких-либо подробностей о технических характеристиках в коде обновления нет, однако, согласно последним слухам, Navi 48 будет самым быстрым чипом в будущей линейке видеокарт. Вопреки актуальной схеме нумерации, Navi 44 должен стать менее производительным вариантом. При этом инсайдеры утверждают, что AMD не нацелена на флагманский сегмент в серии видеокарт Radeon RX 8000. Скорее всего, компания постарается предложить наилучшие видеокарты по соотношению цена-производительность в начальном и среднем сегменте.

Источник изображения: GitHub, Wccftech

От новой серии ожидают тот же уровень производительности в играх, что демонстрируют видеокарты Radeon RX 7000, за исключением сценариев с трассировкой лучей. Архитектуре RDNA 4, которая используется в графических процессорах новых видеокарт, приписывают новые RT блоки с гораздо более высокой производительностью.

К причинам отказа от флагманского сегмента в новом поколении видеокарт инсайдеры причисляли сложности с разработкой новых многокристальных графических процессоров, а также необходимость быстрее освободить специалистов для работы над следующей графической архитектурой, утверждается, что она разрабатывается с нуля.