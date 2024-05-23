Очередное обновление открытой вычислительной платформы AMD ROCm подтвердило кодовые имена двух графических процессоров, которые, как ожидается, станут основой следующей серии видеокарт Radeon RX 8000, это Navi 44 и 48, сообщает Wccftech. Графическому процессору Navi 44 присвоен идентификатор GFX1200, а Navi 48 — идентификатор GFX1201.
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Каких-либо подробностей о технических характеристиках в коде обновления нет, однако, согласно последним слухам, Navi 48 будет самым быстрым чипом в будущей линейке видеокарт. Вопреки актуальной схеме нумерации, Navi 44 должен стать менее производительным вариантом. При этом инсайдеры утверждают, что AMD не нацелена на флагманский сегмент в серии видеокарт Radeon RX 8000. Скорее всего, компания постарается предложить наилучшие видеокарты по соотношению цена-производительность в начальном и среднем сегменте.
От новой серии ожидают тот же уровень производительности в играх, что демонстрируют видеокарты Radeon RX 7000, за исключением сценариев с трассировкой лучей. Архитектуре RDNA 4, которая используется в графических процессорах новых видеокарт, приписывают новые RT блоки с гораздо более высокой производительностью.
К причинам отказа от флагманского сегмента в новом поколении видеокарт инсайдеры причисляли сложности с разработкой новых многокристальных графических процессоров, а также необходимость быстрее освободить специалистов для работы над следующей графической архитектурой, утверждается, что она разрабатывается с нуля.