За это время было сделано около 48 миллионов тестов.

Вчера разработчики UL Benchmarks выпустили для 3DMark новый кроссплатформенный бенчмарк Steel Nomad без трассировки лучей. Это преемник одного из самых популярных бенчмарков 3DMark Time Spy, который был выпущен в 2016 году и собрал за всё время около 48 миллионов результатов. Команда разработчиков объединила все эти результаты в один график, показывающий, как изменялась производительность видеокарт с 2016 года, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Malachi Brooks, Unsplash

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3DMark Time Spy использует современный API DirectX 12, но без новейших расширений, входящих в DirectX 12 Ultimate, таких как сетчатые шейдеры и шейдинг с переменной скоростью. График производительности TimeSpy показывает значительный рост средних оценок графических процессоров в 2020 и 2022 годах, после того, как NVIDIA выпустила новые видеокарты GeForce 30 и 40 поколений, а AMD — видеокарты Radeon RX 6000 и 7000 серии соответственно.

Источник изображения: UL Solutions, UL Benchmarks

После резкого роста оценок происходили паузы и даже спады, что может быть связано с периодами роста цен на видеокарты, которые приходились на это время. Теперь тенденция является ровной линией — Time Spy теряет популярность. В 3DMark были добавлены бенчмарки Port Royal и Speed Way, которые используют трассировку лучей и вызывают больший интерес у владельцев современных видеокарт.

Учитывая быстрые темпы технологического развития игровой индустрии, быстрое появление новых технологий, вполне вероятно, что срок актуальности будущих бенчмарков будет сокращаться, пишет VideoCardz.