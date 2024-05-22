Вчера разработчики UL Benchmarks выпустили для 3DMark новый кроссплатформенный бенчмарк Steel Nomad без трассировки лучей. Это преемник одного из самых популярных бенчмарков 3DMark Time Spy, который был выпущен в 2016 году и собрал за всё время около 48 миллионов результатов. Команда разработчиков объединила все эти результаты в один график, показывающий, как изменялась производительность видеокарт с 2016 года, сообщает VideoCardz.
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3DMark Time Spy использует современный API DirectX 12, но без новейших расширений, входящих в DirectX 12 Ultimate, таких как сетчатые шейдеры и шейдинг с переменной скоростью. График производительности TimeSpy показывает значительный рост средних оценок графических процессоров в 2020 и 2022 годах, после того, как NVIDIA выпустила новые видеокарты GeForce 30 и 40 поколений, а AMD — видеокарты Radeon RX 6000 и 7000 серии соответственно.
После резкого роста оценок происходили паузы и даже спады, что может быть связано с периодами роста цен на видеокарты, которые приходились на это время. Теперь тенденция является ровной линией — Time Spy теряет популярность. В 3DMark были добавлены бенчмарки Port Royal и Speed Way, которые используют трассировку лучей и вызывают больший интерес у владельцев современных видеокарт.
Учитывая быстрые темпы технологического развития игровой индустрии, быстрое появление новых технологий, вполне вероятно, что срок актуальности будущих бенчмарков будет сокращаться, пишет VideoCardz.