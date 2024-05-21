Все поддерживают те или иные технологии NVIDIA.

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 555.85 для игр F1 24, Senua's Saga: Hellblade II и Serum, а также XDefiant — все поддерживают те или иные технологии NVIDIA. Помимо этого, в новом программном обеспечении расширена поддержка мониторов с адаптивной синхронизацией G-SYNC, добавлены новые игровые профили и исправлены ошибки.

Источник изображения: Caspar Camille Rubin, Unsplash

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Первые три перечисленные выше игры поддерживают масштабирование NVIDIA DLSS 3. По данным компании, владельцы новейших видеокарт GeForce RTX 40 могут рассчитывать на многократное повышение производительности. Так, в Senua's Saga: Hellblade II при включении DLSS 3 в разрешении 4K наблюдается трёхкратное повышение средней частоты кадров — компания приводит результаты для видеокарт от RTX 4070 до 4090.

Производительность с DLSS 3 в Senua's Saga: Hellblade II при разрешении 4K и 1080p.

Источник изображений: NVIDIA

Владельцы RTX 4060 Ti могут рассчитывать на увеличение FPS в 2,3 раза при разрешении 1440p и примерно то же самое обещают владельцам RTX 4060 в 1080p. Помимо DLSS 3 в F1 24 и Serum заявлена поддержка DLAA. Все перечисленные игры, включая XDefiant, поддерживают снижение задержки NVIDIA Reflex.

Новые G-SYNC мониторы

NVIDIA добавила профили с оптимальными настройками для Bellwright, Ghost of Tsushima Director's Cut, Homeworld 3 и Infection Free Zone. Новый драйвер исправляет проблемы с вылетами Tekken 8 на видеокартах GeForce GTX 10, сниженную загрузку GPU в Horizon Forbidden West при активации технологии Reflex в режиме Boost. В Blender Cycles исправили проблему, из-за которой рендеры с размытием Motion Blur могли отображаться некорректно.