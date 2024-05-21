Всего восемь моделей с количеством ядер от 4 до 16.

AMD представила линейку серверных процессоров EPYC 4004 для плат с разъёмом AM5. Эта серия аналогична процессорам Ryzen 7000 (Raphael), за исключением наличия поддержки памяти ECC и поддержки технологий, присущих продуктам корпоративного сегмента, включая AMD Secure, а также всех технологий безопасности, реализованных в серии Ryzen PRO 7000, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

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Процессоры в серии AMD EPYC 4004 имеют до 16 ядер Zen 4, двухканальный интерфейс памяти DDR5 и 28 линий PCIe Gen5. Они ориентированы на малый бизнес, включая хостинг провайдеров. Всего серия насчитывает восемь моделей, начиная от 4-ядерного 8-поточного EPYC 4124P с TDP 65 Вт по цене от 149 долларов США и заканчивая 16-ядерным 32-поточным EPYC 4564P с TDP 170 Вт по цене от 699 долларов. Также в серии есть процессоры PX с кэшем 3D V-Cache.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Согласно внутренним тестам компании, серия AMD EPYC 4004 демонстрирует значительное преимущество над конкурирующей Intel Xeon E-2400, в которой представлены процессоры с количеством ядер до 8.

Источник изображения: AMD, TechPowerUp

Производители серверных материнских плат выпустят специализированные решения с разъёмом AM5, которые будут адаптированы для данного сегмента.