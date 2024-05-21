О ценах пока не сообщается, устройство готовится к краудфандингу.

Стали известны подробности о компактной версии портативной игровой консоли OneXPlayer X1, которая получит аналогичное название с приставкой Mini. Страница устройства появилась на краудфандинговой платформе Indiegogo, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: One-Netbook, OnexPlayer

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Оригинальная версия OneXPlayer X1 оснащена 10,95-дюймовым экраном, что делает устройство довольно габаритным и увесистым для сценария использования, когда непосредственно к нему подключены игровые контроллеры. OneXPlayer X1 Mini в этом сценарии должен быть удобнее, он получил 8,8-дюймовый экран с частотой обновления 144 Гц, разрешение не уточняется. Также стало известно, что Mini версия будет основана на процессоре AMD Ryzen 7 8840U, как и оригинальная модель на платформе AMD, M.2 накопитель можно будет заменить, формат M.2 накопителя не уточняется, но в VideoCardz считают, что это должен быть укороченный вариант. Устройство получило Oculink и USB 4.0 порты, что позволит подключать внешние док-станции и видеокарты.

Источник изображения: One-Netbook, OnexPlayer

Изначально OneXPlayer X1 выпустили с процессорами Intel Meteor Lake, накануне сообщалось, что компания готовит модели на базе процессоров AMD. Устройство представляет собой планшет, который можно превратить в небольшой ноутбук, подключив клавиатуру, или игровую приставку, подключив контроллеры. Контроллеры можно присоединить непосредственно к устройству или дополнительному модулю, получив полноценный геймпад.