Intel уделит внимание процессорам Lunar Lake и Granite Rapids D, а NVIDIA — чипам Blackwell.

AMD, Intel и NVIDIA собираются рассказать о своих решениях нового поколения на выставке Hot Chips 2024, сообщает ресурс Wccftech со ссылкой на расписание мероприятия. Конференция начинается 25 августа.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Судя по тематике докладов, AMD расскажет об ускорителях вычислений Instinct MI300 и, вероятно, пополнении серии новыми ускорителями, серии адаптивных чипов для искусственного интеллекта Versal AI следующего поколения и архитектуре Zen 5, которая, как ожидается, дебютирует в этом году вместе с новыми процессорами Ryzen и EPYC для потребительского и серверного сегмента соответственно. Официально не подтверждено, но ожидается, что архитектура Zen 5 будет представлена на выставке Computex 2024 в июне, а на конференции Hot Chips 2024 компания углубится в её технические детали.

Что касается Intel, компания уделит внимание процессорам Lunar Lake, которые нацелены на сегмент премиальных ноутбуков с искусственным интеллектом и другие портативные устройства, а также серверных процессорах Granite Rapids D.

NVIDIA, судя по всему, сосредоточится на серверном сегменте и своих новых ускорителях искусственного интеллекта семейства Blackwell. Как ожидают специалисты, компания может опубликовать блок-схемы новых чипов и подробнее рассказать об их архитектуре и вычислительных возможностях.