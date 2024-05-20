Его площадь на 207% больше, чем у стандартного.

Флагманские процессоры Intel последних поколений отличаются горячим нравом и требуют хорошего охлаждения для поддержания максимальных частот под высокой нагрузкой. Обычно, в системах с такими процессорами используют продвинутые AIO системы жидкостного охлаждения или кастомное жидкостное охлаждения. Чтобы снизить температуры, некоторые энтузиасты даже скальпируют процессоры, лишаясь гарантии и рискуя повредить кристалл. Для этой категории потребителей компания Thermal Grizzly выпустила интересную новинку, теплораспределитель Intel Heatspreader V1, сообщает OC3D.

Источник изображения: Thermal Grizzly

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В случае с процессором Intel Core i5-14600K, разогнанным до 5,6 ГГц при напряжении vCore 1,4 В, компания заявляет о снижении температуры на 14,8 градусов: с 92,1 градуса по Цельсию до 77,3. При этом для охлаждения использовалась кастомная жидкостная система с огромным радиатором Watercool MO-RA3, четырьмя 200-миллиметровыми вентиляторами Noctua и водоблоком Alphacool Core 1.

Теплораспределитель Intel Heatspreader V1 поддерживает процессоры Intel Core 12-, 13- и 14-го поколений и требует снятия стандартной крышки. Поверхность Intel V1 прошла алмазное фрезерование и её площадь на 207% больше, чем у стандартного теплораспределителя. Стоит снова подчеркнуть, что снятие стандартного теплораспределителя аннулирует гарантию на процессор и во время этого процесса можно повредить кристалл.