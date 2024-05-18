Также есть возможность установки M.2 накопителя и подключения внешних устройств.

Источник изображения: AYANEO, VideoCardz

AYANEO представила внешнюю док-станцию видеокарту Starship AG01 с необычным научно-фантастическим дизайном, сообщает VideoCardz. Устройство включает графический ускоритель AMD Radeon RX 7600M XT мобильного класса, настроенный на работу при мощности до 120 Вт. Видеокарта основана на архитектуре RDNA3 и предлагает 32 вычислительных блока (2048 потоковых процессоров) в сочетании с 8 ГБ памяти GDDR6.

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Источник изображения: AYANEO, VideoCardz

Помимо видеокарты, док-станция предлагает возможности по подключению M.2 накопителя (версия не уточняется) и внешних устройств через набор USB разъёмов, также есть проводной сетевой Ethernet адаптер. Для вывода изображения на док-станции присутствуют два порта DisplayPort 2.0 и два HDMI 2.1, а для подключения внешней видеокарты к какому-либо устройству, например, портативной консоли или ноутбуку, есть порты USB4 и OCuLink.

Источник изображения: AYANEO, VideoCardz

Компания ещё не подтвердила цену и дату выпуска.