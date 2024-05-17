Доступны конфигурации с Intel Core i9-12900H или Core i7-12700, дискретной графикой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080, 3070 или 3060.

ACEMAGIC, китайская компания, известная разработкой различных ПК малого форм-фактора, выпустила новый мини ПК M2A Starship, сообщает VideoCardz. Он отличается уникальной концепцией дизайна, ранее не встречавшейся в подобных устройствах. Компьютер действительно похож на звездолёт с четырьмя крыльями, в которых спрятаны дополнительные вентиляторы.

Источник изображения: ACEMAGIC

реклама

Что касается технических характеристик, M2A доступен в конфигурациях с процессорами Intel Core i9-12900H или Core i7-12700, дискретной графикой для ноутбуков NVIDIA GeForce RTX 3080, 3070 или 3060. Мощность видеокарт не уточняется. В стандартной комплектации ПК поставляется с 32 ГБ памяти DDR5-4800 и накопителем PCIe Gen3 на 1 ТБ, эти компоненты можно обновить самостоятельно. В системе охлаждения компьютера используется четыре вентилятора и семь тепловых трубок.

Источник изображения: ACEMAGIC

Одной из отличительных особенностей ACEMAGIC M2A Starship является встроенный экран, который можно использовать для отображения различной информации. Судя по рендерам, на экран можно вывести информацию о параметрах работы центрального и графического процессора.

Источник изображения: ACEMAGIC

Конфигурация на базе Intel Core i9-12900H и NVIDIA GeForce RTX 3080 стоит около 1600 долларов США, с менее производительной видеокартой RTX 3070 компьютер можно приобрести на 100 долларов дешевле, младшая версия с процессором Core i7-12700 и графикой RTX 3060 стоит около 1400 долларов. Самая производительная конфигурация пока в продажу не поступила, а две младшие на старте продаются со скидкой 35%. Тем не менее, как отмечают в VideoCardz, системы дороже аналогов в более простом исполнении.