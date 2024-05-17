Это позволяет владельцам видеокарт NVIDIA RTX 20 и 30 серии получить выгоду и от DLSS и от генерации кадров AMD FSR3.

Технология генерации кадров в NVIDIA DLSS3 поддерживается только видеокартами серии GeForce RTX 40 напротив, конкурирующий вариант от AMD под названием Fluid Motion Frames работает на большем количестве видеокарт, включая решения NVIDIA RTX и GTX прошлых поколений. Это позволяет любителям игр с не самыми современными системами повысить производительность в современных проектах, если в них внедрена поддержка технологии FSR3, которая сочетает в себе масштабирование и генерацию кадров.

Источник изображения: Christian Wiediger, Unsplash

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Похоже, что ПК версия Ghost of Tsushima, релиз которой состоялся накануне, позволяет владельцам видеокарт NVIDIA использовать возможности двух технологий одновременно: и фирменной проприетарной NVIDIA DLSS и открытой AMD FSR. Так, один из владельцев GeForce RTX 3090 написал в своём Twitter/X (заблокирован в РФ) блоге под псевдонимом @BlooHook о том, что ему удалось включать масштабирование DLSS вместе с генерацией кадров AMD, повысив частоту кадров в 4K разрешении до 170 кадров в секунду, сообщает VideoCardz.

Хитрость в том, что, начиная с версии AMD FSR 3.1, компонент генерации кадров можно добавлять в игры отдельно от основной технологии. Это позволяет включить генерацию кадров AMD без включения масштабирования FSR, а это, в свою очередь, оставляет возможность включить компонент масштабирования из NVIDIA DLSS, позволяя владельцам видеокарт RTX 20 и 30 серии получить выгоду от генерации кадров.

Если и в других играх генерация кадров AMD FSR будет интегрироваться подобным образом, это позволит более широкому кругу пользователей повысить производительность, не прибегая к сомнительным модификациям, которые, если и работают, могут вызывать проблемы или не обеспечивать достойный уровень качества.