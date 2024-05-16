Ограниченный тираж к выходу продолжения известного градостроительного симулятора. В комплекте аксессуары и код игры.

SAPPHIRE Technology представила тематическую видеокарту AMD Radeon RX 7700 XT в преддверии скорого релиза градостроительного симулятора Frostpunk 2 от 11 bit Studios. Полное название уникальной новинки SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 7700 XT Frostpunk 2 Edition и, как можно понять из названия, создана она на базе модели PURE, которая оснащается тремя вентиляторами Angular Velocity на двойных шарикоподшипниках, крупным радиатором с пятью композитными тепловыми трубками, 14-слойной печатной платой с увеличенным содержанием меди. Среди других достоинств исполнения 14-фазная подсистема питания.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

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Frostpunk 2 погружает игроков в суровый и беспощадный мир, покрытый снегом и вечно замёрзшими ландшафтами. Отражая тематику игры, видеокарта SAPPHIRE имеет морозно-белый кожух вентилятора и металлическую заднюю панель, окрашенную в чёрный цвет с оттенками машинного масла и ржавчиной. Логотип с ARGB подсветкой по умолчанию светится оранжевым цветом, придавая дизайну огненный оттенок, его можно настроить или отключить.

Источник изображения: SAPPHIRE Technology

Видеокарта является ограниченным предложением и будет поставляться с эксклюзивными аксессуарами: значками, сменными колпачками (кейкапами) для клавиатуры и съёмником, а также кодом для активации Deluxe издания Frostpunk 2. Кроме того, карта поставляется с L-образным кронштейном белого цвета.



