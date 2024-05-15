Блоки соответствует стандарту Intel ATX 3.1 и имеют платиновые сертификаты эффективности.

Super Flower объявляет о расширении линейки блоков питания, представив белые модели мощностью 1000 и 1200 Вт в серии Leadex VII Platinum Pro. Блок имеет сертификаты 80PLUS Platinum и Cybenetics Platinum, соответствует стандарту Intel ATX 3.1, сообщает GdM.

Источник изображения: Super Flower, GdM

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Обе модели полностью модульные, что позволяет подключать только те кабели, которые нужны в конкретной сборке, уменьшая беспорядок и улучшая поток воздуха внутри корпуса. Этому способствует запатентованная технология универсальных соединений Super Connector. В системе охлаждения блоков используется 140-мм вентилятор с гидродинамическим подшипником. Вентилятор поддерживает два режима работы: непрерывная работа и эко-режим, который предполагает остановку вентилятора в условиях низкой нагрузки. Размеры блоков составляют 150×150×86 мм, а вес — 1,55 кг.

Источник изображения: Super Flower, GdM

В блоках питания используются высококачественные японские конденсаторы, рассчитанные на температуру 105°C. Имеются комплексные схемы защиты, в том числе защита от перегрузки по току (OCP), защита от перенапряжения (OVP), защита от пониженного напряжения (UVP), защита от перегрузки по мощности (OPP), защита от короткого замыкания (SCP), защита от перегрева (OTP), защита от перенапряжения и пускового тока (SIP). Поддерживается работа без нагрузки (NLO).