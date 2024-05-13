Двух- и трёх-вентиляторные модели в белом и чёрном цвете.

ZOTAC решила расширить ассортимент видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 класса 60 и 70 в своём портфолио, придумав несколько новых серий с космической тематикой, сообщает VideoCardz. Это серии Nebulae, Vespera и Moon, которые, судя по всему, пока предназначены только для китайского рынка.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

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Как отмечают специалисты, серию Nebulae можно охарактеризовать, как более бюджетный вариант серии Twin Edge White. Хотя цены и особенности строения неизвестны, такой вывод напрашивается из-за отсутствия в Nebulae боковой RGB-подсветки.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

Выпущенная в данной серии RTX 4070 получила систему охлаждения с двумя вентиляторами, конструкция в ширину занимает 2,3 слота расширения, а в длину — 22,5 см. Также серия включает RTX 4060 Ti на 16 и 8 ГБ с несколько иным дизайном. Vespera — это, по сути, те же видеокарты, но в тёмных цветах.

Источник изображения: ZOTAC, VideoCardz

ZOTAC также представляет серии Moon Shadow и Moon White с видеокартами RTX 4060 Ti на 8 ГБ. Модели получили трёхвентиляторную систему охлаждения длиной 28,8 см. В ширину видеокарты занимают 2,1 слота расширения.