На них можно располагать мини-виджеты.

В тестовых сборках Windows 11 к меню «Пуск» добавили плавающую боковую панель для так называемых компаньонов, мини-виджетов с различной информацией, сообщает gHacks со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) блогера @thebookisclosed. Новая возможность была обнаружена в сборке под номером 26212.

Источник изображения: Clint Patterson, Unsplash (отредактировано)

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Кастомизация плавающих панелей доступна в стандартном приложении «Параметры» операционной системы. В частности, можно выбрать расположение панели слева или справа от меню «Пуск». В числе компаньонов на этапе тестирования доступны: мини виджет с информацией о погоде и курсе акций на бирже. Также плавающие панели можно отключить.

Источник изображения: @thebookisclosed, Twitter (заблокирован в РФ) и gHacks

На данный момент новая возможность находится в разработке, неизвестно, когда плавающие панели с компаньонами появятся в стабильной версии Windows 11 и в каком виде. Так, нет информации о поддержке сторонних мини-виджетов, возможности отображать какую-либо другую информацию, например, о загрузках и т.п. Ко всему прочему, специалисты опасаются, что дополнительные панели в будущем могут быть использованы для рекламы.