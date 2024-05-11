В состав входит форк AUTOMATIC1111 Stable Diffusion web UI от lshqqytiger, оптимизированный с помощью набора инструментов Intel OpenVINO.

ASRock с конца прошлого года развивает свой программный инструмент AI QuickSet, который предназначен для быстрой загрузки, установки и настройки различных моделей искусственного интеллекта (ИИ) и приложений для работы с ними. Будучи партнёром AMD и Intel по выпуску видеокарт, ASRock разрабатывала AI QuickSet с учётом запуска ИИ моделей на видеокартах этих компаний. Сначала стала доступна версия AI QuickSet для видеокарт AMD Radeon RX 7000, теперь компания выпустила версию для видеокарт Intel Arc серии A, сообщает TechPowerUp. ASRock указывает, что программное обеспечение совместимо только с её видеокартами, эталонные версии MBA (Made by AMD) не поддерживаются. Причины не уточняются.

Источник изображения: ASRock

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AI QuickSet для видеокарт AMD от ASRock поддерживает Microsoft Windows 10 и 11, Canonical Ubuntu Linux, но доступный набор ИИ моделей и инструментов на операционных системах отличается. AI QuickSet версии v1.0.3i для видеокарт Intel Arc серии A пока доступен только на Windows, в его состав входит форк AUTOMATIC1111 Stable Diffusion web UI от lshqqytiger, оптимизированный с помощью набора инструментов Intel OpenVINO.