Чип будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC и оснащаться HBM4 памятью.

NVIDIA приписывают планы начать массовое производство графических процессоров следующего поколения под кодовым названием R100 к четвёртому кварталу 2025 года. Чип будет производиться по 3-нанометровому техпроцессу TSMC, использовать упаковку CoWoS-L и оснащаться HBM4 памятью, сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию аналитика TF International Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), размещённую на платформе Medium (заблокирована в РФ). Укрупнённые решения с ускорителями вычислений на базе новых чипов, такие как системы DGX и HGX, начнут массово производиться в первом полугодии 2026 года, также рассказал аналитик.

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В VideoCardz подчеркнули заявления аналитика о том, что NVIDIA уделит значительное внимание энергоэффективности ускорителей Rubin. Рост энергопотребления ускорителей становится проблемой для центров обработки данных, особенно с учётом необходимости наращивания вычислительных мощностей в эпоху стремительного развития искусственного интеллекта.

Семейство графических процессоров R100 получило кодовое название Rubin в честь американского астронома Веры Рубин (Vera Rubin), которая внесла значительный вклад в понимание тёмной материи и известна пионерскими исследованиями скорости вращения галактик.