Скоростью последовательного чтения до 14 ГБ/с.

Corsair объявила о выпуске PCIe 5.0 твердотельного накопителя MP700 PRO SE со скоростью последовательного чтения до 14 ГБ/с и скоростью последовательной записи до 12 ГБ/с, сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: Corsair

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Компания заявляет, что накопитель использует новейшие технологии, включая контроллер и флэш-памяти NAND, обеспечивая выдающиеся показатели производительности на произвольных операциях, что важно при работе с небольшими файлами и сценариях, когда диск используется для операционной системы. Поддержка Microsoft DirectStorage является дополнительным преимуществом для игр.

Источник изображения: Corsair

Corsair MP700 PRO SE демонстрирует наилучшие результаты на новейших платформах с поддержкой PCIe 5.0, однако он обратно совместим с PCIe 4.0. Накопитель соответствует форм-фактору M.2 2280 и будет доступен в вариантах объёмом 2 и 4 ТБ, с охлаждением и без.

Источник изображения: Corsair

Для достижения оптимальной производительности накопителю достаточно дополнительного охлаждения, реализованного на большинстве материнских плат. Тем не менее, в июне выпустят вариант с фирменным воздушным охлаждением, а сейчас MP700 PRO SE можно приобрести с комплектным водоблоком Hydro X.

В США Corsair MP700 PRO SE на 4 ТБ стоит около 625 долларов, модель с водоблоком — около 640 долларов.