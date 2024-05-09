Ранее появилась информация о 12-ядерном Ryzen AI 9 HX 170.

Китайский блогер Golden Pig назвал ещё один процессор из новой линейки AMD Ryzen AI семейства Strix Point, это модель с цифровым обозначением 165 и десятью процессорными ядрами Zen5, передаёт VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Ранее на сайте ASUS появилась информация о ноутбуках Vivobook S16 на базе 12-ядерного Ryzen AI 9 HX 170 с конфигурацией ядер Zen5/5c 4+8. Непонятно, опустил ли блогер намеренно HX из названия, или таким обозначением будут маркироваться только какие-то особые модели.

Источник изображения: 金猪升级包, bilibili

APU Strix Point обладают монолитной конструкцией, помимо 12 процессорных ядер старший кристалл должен содержать до 16 вычислительных блоков интегрированной графики RDNA3+, а также нейронный сопроцессор XDNA2 с теоретической производительностью 45 TOPS. Неизвестно, есть ли у AMD меньшие кристаллы для младших процессоров, большая часть информации из слухов остаётся неподтверждённой.

Ожидается, что AMD представит процессоры Strix Point и Granite Ridge на выставке Computex 2024, а другие продукты, Strix Halo, Fire Range и Kraken, появятся позже.