ASUS подтверждает скорую презентацию обновлённой игровой портативной консоли ROG Ally, она запланирована на сегодня. Подробностей об изменениях пока нет, но судя по одной из фотографий, опубликованной официальным аккаунтом ASUS ROG в Twitter (заблокирован в РФ), немного изменится дизайн, форма станет более эргономичной. Одной из проблем оригинального устройства был его угловатый дизайн, который оказался удобен не для всех пользователей. Новая консоль будет доступна в чёрном цвете, сообщает VideoCardz.
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Новый ASUS ROG Ally, судя по всему, сохраняет тот же размер экрана и аналогичное расположение кнопок. Тем не менее, не исключено, что компания выбрала другую технологию экрана для нового устройства. В числе других ожидаемых изменений решение проблем с перегревом картридера и карт памяти, более ёмкая батарея. Серьёзных изменений в аппаратной конфигурации не ожидается — новые APU от AMD ещё представлены не были.