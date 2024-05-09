Из известных изменений: улучшенная эргономика и новое оформление в чёрном цвете.

ASUS подтверждает скорую презентацию обновлённой игровой портативной консоли ROG Ally, она запланирована на сегодня. Подробностей об изменениях пока нет, но судя по одной из фотографий, опубликованной официальным аккаунтом ASUS ROG в Twitter (заблокирован в РФ), немного изменится дизайн, форма станет более эргономичной. Одной из проблем оригинального устройства был его угловатый дизайн, который оказался удобен не для всех пользователей. Новая консоль будет доступна в чёрном цвете, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Amanz, Unsplash

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Новый ASUS ROG Ally, судя по всему, сохраняет тот же размер экрана и аналогичное расположение кнопок. Тем не менее, не исключено, что компания выбрала другую технологию экрана для нового устройства. В числе других ожидаемых изменений решение проблем с перегревом картридера и карт памяти, более ёмкая батарея. Серьёзных изменений в аппаратной конфигурации не ожидается — новые APU от AMD ещё представлены не были.