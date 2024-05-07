Презентацию процессоров AMD Strix Point ожидают в рамках серии Ryzen 8050 на выставке Computex 2024.

ASUS перечислила кодовые обозначения будущих ноутбуков на базе новых процессоров AMD в спецификациях адаптера питания ASUS ROG Compact Plug, сообщает Notebookcheck со ссылкой на ITHome. Всего специалисты насчитали 14 новых моделей, большая часть из которых будет основана на Zen5 процессорах Strix Point, меньшая — на Zen4 процессорах Hawk Point. Модели с буквой W в наименовании должны оснащаться процессорами Strix Point, а с буквой U процессорами Hawk Point.

Источник изображения: Ritupon Baishya, Unsplash (отредактировано)

реклама

Согласно ITHome, новинки готовятся в линейках ноутбуков ASUS TUF Gaming A14 и A16, ROG Zephyrus G16, Creator ProArt X13 и P16. Ноутбуки будут оснащаться мобильной графикой NVIDIA GeForce RTX 40 серии, от RTX 4050 до RTX 4070, в зависимости от линейки и каждой конкретной модели.

Источник изображения: Wccftech

Специалисты Wccftech уже заметили появление ноутбука ASUS GA605WI-O93210G0W на сайте магазина Onlinetechsa. Это модель из линейки ASUS ROG Zephyrus G16 — высококлассный ноутбук с 16-дюймовым OLED-дисплеем WQXGA. Ноутбук оснащается 12-ялерным процессором, 32 ГБ памяти LPDDR5X, твердотельным накопителем PCIe Gen4 на 1 ТБ, мобильной видеокартой GeForce RTX 4070 и работает под управлением операционной системы Windows 11.

Презентацию процессоров AMD Strix Point ожидают в рамках серии Ryzen 8050 на выставке Computex 2024.