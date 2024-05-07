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Moleculo
AMD Zen5 процессоры Strix Point ожидаются в рамках серии Ryzen 8050
AMD придерживается ранее озвученных правил именования, в соответствии с которыми мобильные продукты 2024 года должны относиться к серии 8000.

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Семейство мобильных процессоров AMD Strix Point войдёт в серию Ryzen 8050, если верить брошюре Lenovo для будущего ноутбука T14 Gen5, на которую ссылается ресурс VideoCardz. Брошюра была опубликована Twitter (заблокирован в РФ) блогером @TechnicallyLog1.

Источник изображения: Vishnu Mohanan, Unsplash (отредактировано)

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Ранее предполагалось, что все процессоры AMD на базе архитектуры Zen5 могут быть выпущены в рамках 9000-го семейства, однако компания продолжает придерживаться ранее озвученных правил именования процессоров, в соответствии с которыми продукты 2024 года должны относиться к серии 8000. Третья цифра «5» в номере серии указывает на поколение архитектуры Zen.

Источник изображения: Lenovo, VideoCardz, @TechnicallyLog1 в Twitter (заблокирован в РФ)

Настольных процессоров озвученные ранее правила именования AMD, похоже, не касаются, поэтому их ожидают в этом году в рамках серии Ryzen 9000, как ранее анонсировала компания Gigabyte. Мобильные процессоры Ryzen 9000, вероятно, появятся в следующем году с выходом семейства высококлассных APU под названием Strix Halo.

AMD пока только подтвердила, что поставки Strix Point начнутся в этом году, но ходят слухи, что процессоры представят в рамках Computex 2024.

#amd #процессоры #ryzen 8050
Источник: videocardz.com
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