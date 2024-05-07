Очередные подробности озвучили специалисты YouTube канала Digital Foundry в новом подкасте.

Специалисты известного YouTube канала Digital Foundry обсудили в новом подкасте характеристики графического процессора игровой консоли Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), к информации о которых они якобы получили доступ на портале разработчиков Sony, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Jaromír Kavan, Unsplash (отредактировано)

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Снова подтверждается информация о наличии в новом графическом процессоре 30 вычислительных блоков WGP или 60 блоков CU с тем лишь уточнением, что они будут разделены на два больших шейдерных движка.

Источник изображения: Digital Foundry, YouTube

Из нового были озвучены размеры кэш памяти. Так, специалисты говорят о двукратном увеличении объёмов кэш-памяти GL1 и GLOV, что должно оказать положительный эффект на производительность в трассировке лучей. Также была озвучена максимальная частота графического процессора, которая будет ограничена уровнем 2,35 гигагерца, а не 2,23, как сообщалось ранее. Это не постоянный рабочий показатель, а верхний лимит. Реальная частота будет динамически изменяться в зависимости от различных факторов, включая предустановки разработчиков, которые, по слухам, могут выбирать в новой версии консоли режим с повышенной производительностью процессора за счёт некоторого снижения лимитов мощности GPU.