Инсайдеры всё активнее обсуждают новую платформу Intel.

Инсайдеры продолжают делиться различной информацией о предстоящей платформе Intel LGA 1851 и процессорах Arrow Lake в преддверии выставки Computex 2024, на которой компания может официально рассказать об этих новинках. На прошлой неделе были названы некоторые предполагаемые модели из новой настольной линейки, а также некоторые из их возможных характеристик, теперь появилась информация о возможностях новых материнских плат на базе чипсетов 800 серии.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Со ссылкой на ряд источников в Wccftech сообщают, что продвинутые материнские платы Intel Z890 получат встроенную поддержку Thunderbolt 4 и ряд других обновлений, включая поддержку более быстрой памяти благодаря обновлённому контроллеру памяти Arrow Lake-S. По умолчанию новые процессоры должны поддерживать память DDR5-6400.

Среди прочего, ожидается поддержка большего количества линий PCIe Gen5, интегрированная графика Alchemist и увеличение кэш-памяти, о чём уже сообщалось ранее. В новых сообщениях снова утверждается, что на каждое P-ядро Lion Cove и на каждый кластер из четырёх E-ядер Skymont новых процессоров будет приходиться по 3 мегабайта кэш-памяти 3-го уровня, а интегрированная графика настольных процессоров будет ориентирована на выполнение базовых задач с простой конфигурацией из четырёх Xe-ядер.