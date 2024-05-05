Возможно, старые Core i3 адаптируют под новую платформу и выпустят под другим брендом.

По слухам, в серии процессоров Intel Core Ultra 200 не будет моделей начального класса, таких как Core Ultra 3, сообщает VideoCardz со ссылкой на Weibo блогера Golden Pig Upgrade (кит. 金猪升级包). Серия якобы будет включать только модели классов 5, 7 и 9.

Источник изображения: Daniel Pantu, Unsplash

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Официально Intel ещё не раскрыла информацию о составе будущей серии процессоров, однако такой сценарий не исключён, поскольку в составе текущей мобильной серии процессоров Core Ultra 100 тоже нет моделей класса 3. Чтобы заполнить этот сегмент Intel выпустила обычную серию Core 100, состоящую из процессоров Raptor Lake-U Refresh.

Инсайдер утверждает, что компания продолжит продавать предыдущие настольные модели Core i3 из серии Raptor Lake, переименовав их. Как это будет выглядеть, не уточняется. Возможно, Intel переделает под новый сокет некоторые предыдущие бюджетные процессоры и выпустит их в рамках серии Core 200. Размеры сокетов LGA 1700 и LGA 1851 совпадают, однако плотность расположения контактов у второго выше.

Подобности о будущих процессорах могут появиться на выставке Computex 2024 в июне.