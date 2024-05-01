Видеокарты NVIDIA в десятки и сотни раз производительней NPU, внедряемых сейчас в процессоры.

На встрече с представителями производителей компьютерного оборудования и журналистами NVIDIA рассказала о новых амбициозных планах в сегменте искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Wccftech со ссылкой на публикацию Benchlife. NVIDIA хочет воспользоваться своим преимуществом в данном сегменте, создав экосистемы премиальных компьютеров AI-PC с графическими решениями RTX, которые намного быстрее, чем нейронные блоки NPU, внедряемые сейчас производителями процессоров.

Источник изображения: NVIDIA, Benchlife

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Потребительские видеокарты NVIDIA поддерживают ускорение задач с искусственным интеллектом с 2018 года, когда компания представила серию GeForce RTX 20 с ядрами для трассировки лучей и тензорными ядрами. На данный момент даже бюджетные видеокарты RTX способны предложить около 15…20 TOPS производительности в задачах ИИ, что соответствует или превосходит возможности текущих NPU. В этом году выходят процессоры с производительностью NPU до 45…50 TOPS, а NVIDIA со своими видеокартами уже предлагает от 100 до 1000 TOPS и более.

Источник изображения: NVIDIA, Benchlife

Более того, за все эти годы NVIDIA создала масштабный набор инструментов для работы с искусственным интеллектом, который дополняет их видеокарты RTX, включая инструменты для оптимизации моделей (TensorRT) и даже моддинга игр (RTX Remix). Нет сомнений в том, что NVIDIA опередила всех в области искусственного интеллекта, будь то корпоративный или потребительский сегмент. В то время как другие только сейчас начали осознавать потенциал ИИ и ускоряют разработку своих планов по NPU, NVIDIA накопила огромный опыт в данном сегменте, огромную базу пользователей с видеокартами RTX и предлагает множество программных продуктов и технологий, адаптированных для своих видеокарт.