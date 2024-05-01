Прирост производительности может быть многократным.

Ходило много слухов о предстоящем поколении видеокарт AMD Radeon RX 8000 на базе архитектуры RDNA 4. В частности, инсайдеры утверждали, что AMD отказывается от флагманских моделей в пользу более доступных и массовых вариантов, а также ставили самый производительный графический процессор нового поколения ниже Navi 31 текущего поколения. Даже если так, архитектурные улучшения RDNA 4 могут сделать новые видеокарты гораздо более привлекательными. Twitter (заблокирован в РФ) блогер и инсайдер @Kepler_L2 заявил, что трассировка лучей в RDNA 4 являются совершенно новой разработкой, а не доработанной версией предыдущих технологий, передаёт TweakTown.

Источник изображения: Abdullah Abid, Unsplash (отредактировано)

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«RDNA 3 RT была основана на RDNA 2 с некоторыми улучшениями. RDNA 4 RT выглядит совершенно иначе», — пишет блогер. Хотелось бы верить, поскольку в играх текущая серия видеокарт AMD вполне успешно конкурирует с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40, но пока дело не доходит до трассировки лучей, где карты AMD всё ещё отстают. В высоких разрешениях AMD нагоняет оппонента за счёт большего объёма памяти, но пока памяти картам NVIDIA хватает, они впереди. Обнадёживает то, что слухи приписывают грядущей PlayStation 5 Pro многократный прирост производительности в трассировке лучей как раз-таки за счёт применения наработок из RDNA 4.

Для потенциальной AMD Radeon RX 8800 XT это может означать, что при производительности в растровом или стандартном рендеринге на уровне или чуть хуже Radeon RX 7900 XTX, производительность трассировки лучей может быть значительно выше. Это было бы впечатляющим обновлением, особенно, если новые карты будут доступны по хорошей цене и не будут требовать много энергии. Тем не менее, в среднем сегменте конкуренция назревает тоже серьёзная. Грядущей серии NVIDIA GeForce RTX 50 инсайдеры приписывают значительный скачок производительности, видеокарты Intel Arc Battlemage тоже могут стать значительно производительнее первого поколения.