Инструмент для моддинга получил значительное обновление.

NVIDIA RTX Remix получает поддержку DLSS 3.5 с «реконструкцией лучей» Ray Reconstruction, сообщает VideoCardz. Благодаря набору для моддинга RTX Remix, обновлённому с помощью Ray Reconstruction, пользователи могут повысить качество моделей с трассировкой лучей всего несколькими щелчками мыши. Эта технология, обученная искусственным интеллектом, превосходит традиционные настраиваемые вручную шумоподавители для трассировки лучей, утверждает NVIDIA. У моддеров теперь будет инструмент, который не требует ручной настройки и автоматически подстраивается под сцену.

Сравнение в Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project. Источник изображения: NVIDIA

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NVIDIA также представляет новый набор инструментов для повышения качества изображения, расширения совместимости и упрощения процессов моддинга. Эти настройки включают поддержку пользователей Steam Deck и оборудования AMD под Linux благодаря оптимизации для драйверов RADV. Кроме того, обновления охватывают процессы освещения, запекания ландшафта и маркировки текстур. Тем не менее, стоит отметить, что Ray Reconstruction работает только на картах RTX.

Все это возможно, поскольку RTX Remix имеет открытый исходный код, и NVIDIA активно ищет поддержки со стороны сообщества моддеров для улучшения инструмента и внедрения новых функций.