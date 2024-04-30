Судя по всему, сюрприз запланирован на второй квартал.

Noctua опубликовала на своей странице в Twitter (заблокирован в РФ) тизер неизвестного продукта, сообщает PCGamer. Определённо, это вентилятор, однако та часть конструкции, что видна на изображении, не похожа на конструкцию обычного корпусного вентилятора Noctua. Согласно актуальному плану выпуска компании, на второй квартал запланирован какой-то секретный продукт. Судя по всему, это должно быть что-то совершенно новое, чего Noctua ранее не выпускала. По ряду предположений, это может быть настольный вентилятор.

Источник изображения: Noctua

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Также во втором квартале Noctua планировала представить компактный процессорный кулер NH-L12Sx77 и новый флагманский двухбашенный кулер NH-D15. Первый был представлен недавно, а вот сроки появления второго всё также туманны.

Источник изображения: Noctua

Новый NH-D15 уже неоднократно откладывался для доработок и не исключено, что сроки снова сдвинут. На это намекает то, что выход новых 140-миллиметровых вентиляторов перенесли на третий квартал. Компания собирается рассказать о новом вентиляторе и других продуктах на выставке Computex 2024 в июне, возможно, за этим наконец-то последует долгожданный запуск новинок.