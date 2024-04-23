Это более высокий и более производительный вариант NH-L12S.

Noctua представила новый низкопрофильный процессорный кулер NH-L12Sx77 для систем малого форм-фактора, сообщает TechPowerUp. NH-L12Sx77 — это немного более высокий вариант NH-L12S, предлагающий улучшенную совместимость с материнскими платами и оперативной памятью.

Источник изображения: Noctua

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«NH-L12S — популярный выбор для компактных сборок в таких корпусах, как Fractal Design Terra или Louqe RAW S1, но из-за его высоты всего 70 мм совместимость с оперативной памятью и материнскими платами с высокими компонентами ограничены. В то же время, во многих из этих корпусов имеется немного дополнительного места», — объясняет генеральный директор Noctua Роланд Моссиг (Roland Mossig). «Именно здесь вступает в игру новый NH-L12Sx77: он использует это дополнительное пространство для обеспечения улучшенной совместимости и ещё большей эффективности охлаждения, что очень удобно при создании мощных игровых или производительных систем».

Имея 6 тепловых трубок вместо 4, NH-L12Sx77 готов к большим тепловым нагрузкам, по сравнению с оригинальным NH-L12S. Высота новой модели составляет 77 миллиметров (мм), что на 7 мм больше, чем у NH-L12S — за счёт этого и обеспечивается лучшая совместимость.

Источник изображения: Noctua

В NH-L12Sx77 вентилятор установлен под пакетом рёбер, что подходит для компактных корпусов, в которых перфорированная панель обычно располагается прямо над кулером — горячий воздух может выбрасываться напрямую. В то же время при такой установке снижается шум от турбулентности притока, который возникает, когда вентиляторы всасывают воздух через перфорированные панели.

За рубежом рекомендованная цена Noctua NH-L12Sx77 составляет 84,90 евро и 74,90 долларов США.