Компания продолжает развивать экосистему продуктов iGame Mini-ITX для сборки компактных игровых систем.

Компания Colorful продолжает развивать экосистему продуктов iGame Mini-ITX для сборки компактных игровых систем, выпустив новый корпус, блок питания и процессорный кулер, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Colorful

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Как пишет VideoCardz, все компоненты придерживаются одной эстетики — бело-серебристого дизайна, в котором также выполнены фирменные видеокарты Colorful iGame GeForce RTX 4060 и 4060 Ti Mini. Размеры корпуса iGame C24Mini FROZEN ITX составляют 243×183×286 миллиметров (мм), в него поместятся любые видеокарты формата ITX, процессорные кулеры высотой до 70 мм, блоки питания SFX и SFX-L. Материнская плата устанавливается в корпусе так, что процессор находится снизу, а видеокарта сверху. Видеокарту видно в полупрозрачное окно верхней панели корпуса.

Источник изображения: Colorful

Специально для этой системы компания выпустила полностью белый низкопрофильный процессорный кулер FN67 Mini Frozen со 120-мм вентилятором. Он оснащён шестью тепловыми трубками, поддерживает разъёмы LGA1700 и AM5 и оставляет зазор около 43 мм для модулей памяти.

Источник изображения: Colorful

Наконец, блок питания iGame SF750G Mini Frozen формата SFX предлагает мощность 750 Вт с сертификацией 80PLUS Gold, полностью модульную конструкцию и поддержку стандарта PCIe 5.1 — на блоке виден один 16-контактный (12+4) разъём питания для видеокарт.

По информации VideoCardz, на момент написания блок питания Colorful iGame SF750G Mini FROZEN в Китае стоит около 849 юаней, iGame FN67 Mini FROZEN около 269 юаней, корпус iGame C24Mini FROZEN ITX — 799 юаней.