Возможно, это один из вариантов Microsoft Surface Pro 10.

На прошлой неделе компания Qualcomm опубликовала тизер, намекающий на презентацию чипов Snapdragon X 24 апреля. Официально известно о 12-ядерных Snapdragon X Elite, которым в последнее время уделялось повышенное внимание со стороны СМИ, однако есть информация о подготовке линейки с 10-ядерными Snapdragon X Plus среднего класса, которые тоже могут представить через несколько дней.

Источник изображения: bert b, Unsplash (отредактировано)

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Похоже, что один из вариантов Microsoft Surface Pro 10 на базе Snapdragon X Plus отметился в базе данных Geekbench. Загадочное устройство под кодовым названием OEMMN прошло тест DirectML, сообщает Windows Latest. Специалисты ресурса объясняют, что Microsoft ранее использовала аналогичные кодовые названия для своей линейки Surface, например, OEMML — это Surface Laptop, а OEMBR — один из Surface Laptop на базе Snapdragon X.

Источник изображения: Geekbench

Отчёт подтверждает некоторые детали: количество ядер и название линейки. Snapdragon X Plus сочетает 6 производительных и 4 эффективных ядра. Похоже, что базовый вариант компьютера будет иметь как минимум 16 гигабайт оперативной памяти. Таким образом, Microsoft Surface Pro 10 (OEMMN) может поставляться в вариантах со Snapdragon X Elite и X Plus, считают в Windows Latest.