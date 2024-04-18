Судя по всему, скоро состоится презентация.

ASUS начала публиковать новые версии BIOS с прошивкой AGESA Combo AM5 PI 1.1.7.0 patch A для материнских плат AMD AM5, сообщает VideoCardz. Для платы ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI обновление заметили на японском сайте компании. Как уже известно, в версии AGESA 1.1.7.0 реализуется поддержка будущих процессоров AMD и ASUS официально подтверждает это в примечаниях к обновлению.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

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AMD ещё не представила следующие процессоры Ryzen и не подтвердила их цифровое обозначение, однако в драйверах для чипсетов нашли упоминание серии Ryzen 9000, в рамках которой, вероятно, будут представлены мобильные и настольные процессоры на базе архитектуры Zen 5.

Источник изображения: ASUS

AMD ранее заявила о поддержке сокета AM5 до 2025 года, возможно, даже более длительной. Появившиеся обновления BIOS подтверждают, что следующая серия процессоров будет совместима с существующими материнскими платами AM5.

Накануне компания MSI официально объявила о выпуске для своих материнских плат AMD AM5 новых BIOS с поддержкой процессоров Ryzen следующего поколения.