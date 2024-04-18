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Moleculo
Инсайдер назвал ряд характеристик процессоров Intel Xeon 6 семейств Granite Rapids и Sierra Forest
До 144 P-ядер или 288 E-ядер, платформы LGA 4710 для чипов класса SP и LGA 7592 для чипов класса AP.

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Стали известны некоторые технические подробности о будущей серверной платформе Intel и новых процессорах Xeon 6, сообщает Wccftech со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера и коллекционера оборудования @yuuki_ans. Из списка инженерных образцов становится понятно, что большое семейство процессоров Intel Xeon 6 будет разделено на линейки Granite Rapids только с P-ядрами и Sierra Forest только с E-ядрами. При этом в каждой линейке процессоры будут разделены на классы SP и AP.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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В линейке Intel Granite Rapids с P-ядрами Redwood Cove известно об инженерных образцах процессоров SP с количеством ядер 32, 44 и 56. Процессоры предложат до 288 МБ кэш-памяти 3-го уровня и будут работать при TDP до 350 Вт. Из процессоров AP более высокого класса известны образцы с количеством ядер 72, 96, 120 и 128, эти модели обладают TDP до 500 Вт.

Intel Sierra Forest основаны на архитектуре E-ядер под названием Sierra Glen, которая представляет собой оптимизированную версию Crestmont, используемую в потребительских процессорах Meteor Lake, считают специалисты. Известно об инженерных образцах класса SP с количеством ядер 64, 96, 112, 128, 144, кэш-памятью до 108 МБ и TDP 350 Вт. Также инсайдер назвал один образец класса AP с 288 ядрами, 216 МБ кэш-памяти 3-го уровня и TDP до 500 Вт.

Важно отметить, что процессоры SP и AP будут использовать разные сокеты. Платформа Intel Birch Stream будет представлена в двух вариантах: LGA 4710 для чипов SP и LGA 7592 для чипов AP. Платы LGA 4710, известные как Beechnut City, оснащаются 32 слотами DDR5 и поддерживают установку до 4 ТБ памяти в 8-канальном режиме, а также предлагают до 136 линий PCIe Gen5. Эталонная плата LGA 7592 под названием Avenue City оснащена 24 слотами DIMM для установки памяти в 12-канальном режиме.

Ожидается, что процессоры Intel Sierra Forest будут выпущены в этом квартале и будут конкурировать с существующими чипами AMD EPYC Bergamo на базе Zen 4C, а также грядущими чипами EPYC Turin на базе Zen 5C. Процессоры Granite Rapids, как ожидается, дебютируют позже как конкуренты серверных процессоров AMD на базе Zen 5.

#intel #процессоры #intel xeon 6
Источник: wccftech.com
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