Доступны модели объёмом до 4 ТБ.

Team Group представила серию быстрых PCIe Gen 4 твердотельных накопителей MP44Q на 3D QLC NAND памяти, сообщает TechPowerUp. Накопители позиционируются как решения для удовлетворения повседневных потребностей и хранения файлов. В серии будут доступны модели объёмом 1, 2 и 4 терабайт (ТБ) со скоростью до 7400 и 6500 мегабайт в секунду на операциях последовательного чтения и записи соответственно. На каждый терабайт заявлен ресурс записи 512 TBW, модель на 4 ТБ обладает ресурсом 2048 TBW.

Источник изображения: Team Group

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Накопители не оснащаются DRAM буфером, поддерживается SLC кэширование, производители контроллера и флэш-памяти не уточняются. На накопители наклеена графеновая наклейка толщиной менее миллиметра, которая должна помочь в рассеивании тепла и не будет препятствовать установке на накопитель дополнительного охлаждения в виде радиатора. В числе других преимуществ производитель отмечает наличие фирменного программного обеспечения для мониторинга состояния накопителя.

Цены на накопители не уточняются.